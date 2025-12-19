19 de desembre de 2025
Entre els avantatges de viure a les Terres de l’Ebre, hi ha el fet de descobrir obres literàries que d’altra manera difícilment les hauria conegut. Dietaris, reculls de poesia, novel·la… Tal és el cas de Mar de fora (edit. Cossetània, 2025), del rapitenc Miquel Reverté, autor d’aquesta obra guardonada amb el XLII Premi de narrativa Ribera d’Ebre.
És la història d’un faroner del Delta, ambientada a mitjan segle XX i una mica més enllà, a qui de molt jove se li proposa fer-se càrrec del far de la punta Corballera, davant de la badia dels Alfacs, on s’estarà tota la vida. El llibre és un cant a la solitud buscada, ja que el noi, per les circumstàncies del moment, acceptarà de bon grat la feina; també d’acord amb el seu tarannà introspectiu, de persona a qui no el motiva la realitat del poble on viu ni la seva gent.
És un relat —sovint irònic— ple de detalls i anècdotes sobre la vida del mar, de les arts de la pesca, sobre el paisatge i les condicions atmosfèriques adverses —que posen al descobert la petitesa humana—, de metàfores enginyoses, i, sobretot, de culte a les paraules; perquè el faroner trobarà un refugi peculiar per contrarestar la seva soledat: l’estudi exhaustiu d’un llibre enciclopèdic heretat del pare.
Tot i el delit per viure sol, gaudirà també d’una companyia esporàdica, de la qual en traurà la inspiració per a la seva gran idea, la de salvar la humanitat de la mesquinesa i la ignorància, mitjançant la difusió dels coneixements que ha adquirit al llarg del temps; cosa que intentarà fer des del seu reducte solitari. Paradoxalment, el faroner voldrà compartir la saviesa amb la gent a qui d’inici rebutjava, fins al punt de… Bé, per saber-ne el desenllaç, d’una genialitat absoluta, serà millor que llegiu la novel·la.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!