Majoria d’edat: la Finestra fa 18 anys!

31 de maig de 2025

La nostra vida està plena d’efemèrides, de dates assenyalades, d’aniversaris, d’anys que fa d’allò o d’allò altre… En el cas de qui escriu aquest apunt, podria dir que encara no fa un any, però, que la meva dona i jo vam emigrar cap a les terres del Baix Ebre (i que ens hi sentim molt a gust). En fa tres que vam adoptar un gos. Quatre ja que se’m va morir la mare, i aviat en seran cinc d’ençà de la jubilació, que va arribar en plena pandèmia; i set que em van fer avi per primer cop (per cert, enguany repetiré).

Vuit anys fa de la publicació del meu primer llibre (els “10 anys de Finestra Fotogràfica”, justament). Deu que vaig casar-me per segona vegada, dotze del voluntariat en una Cadena Humana d’il·lusió, després malbaratada; tretze que vaig fer el difícil pas de separar-me. Catorze, d’una crisi existencial, i quinze anys d’una iniciàtica exposició de fotografia: aquells “Perfils Quotidians”, que més tard apareixerien en una secció del bloc; com també quinze que, sense haver-ho jo demanat, van diagnosticar-me artritis, una malura que hi és, que a temporades treu el cap i que d’altres sembla que es faci més invisible, i que he après —crec— a domesticar. Setze anys d’una altra crisi, l’econòmica, que va sacsejar-me l’estabilitat professional i m’obligaria a reinventar-me.

Finalment, divuit anys que un bon dia se’m va acudir engegar aquest bloc de la Finestra Fotogràfica (que, amb el d’avui arriba als 833 apunts que intenten explicar llocs i paisatges, reflexions, dèries variades…); un espai —íntim i irrenunciable—, que, quan cada mes de maig acaba, entra en celebració. Divuit anys en què el bloc ha estat testimoni d’un munt d’esdeveniments i de circumstàncies que canviaven, per anar avançant, juntament amb l’autor, cap a la majoria d’edat.