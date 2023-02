Llac Léman

13 de febrer de 2023

Podria ser la imatge d’un mar en calma, si no fos perquè més enllà de l’horitzó s’hi intueixen algunes muntanyes. També podria semblar un paisatge hivernal, tot i que la fotografia és del pic d’un mes d’agost (en aquest aspecte, pot assegurar-se que l’estiu de Suïssa és ben diferent del nostre). Sí que és, per tant, una de les estampes d’un recorregut per bona part del país helvètic, un viatge que em resulta ja força llunyà en el temps, però amb tot d’imatges gravades a la memòria, impossibles d’oblidar.