20 de juny de 2026
Qui més qui menys haurà llegit alguna vegada el famós conte del Petit Príncep, i haurà quedat transportat al seu univers màgic, reflexiu, i també una mica críptic, de vegades. I sabrà que l’autor, el francès Antoine de Saint-Exupéry, era aviador, i que va desaparèixer en un accident el 1944 durant la 2a guerra mundial, encarregat d’una missió de reconeixement. El que potser no és tan coneguda és la seva estada d’un parell de dies, l’any 1932, a la població costanera de l’Hospitalet de l’Infant, fruit d’un aterratge d’emergència que va haver de fer —per causa d’un fort vent de mestral— mentre seguia la ruta de Marsella a Alger.
Així, Saint-Exupéry va haver de fer escala forçada en aquest nucli urbà del Baix Camp, on se li ret homenatge amb un monument arran de la seva extensa platja (obra en acer, de David Callau, inaugurada el 2022) que representa la seva creació literària més emblemàtica. Si fem un petit recorregut de 360° al seu voltant, ens sentirem atrets durant una estona per les indicacions del Petit Príncep, que, des de la seva bola terrestre particular, i assessorat en tot moment per una guineu amiga, es continua mirant el nostre món amb la perplexitat d’un nen i els raonaments d’un adult.
Des de fa uns anys, a l’Hospitalet de l’Infant se celebra la Setmana del Petit Príncep, amb tot un seguit d’activitats relacionades amb els valors filosòfics d’aquest clàssic de la literatura.
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