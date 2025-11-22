22 de novembre de 2025
.
“L’esperit del lloc” no és una frase qualsevol, sinó quatre paraules que denoten pertinença, substància primigènia, llavor d’identitat. És el “Genius loci” que ja deien els romans, un concepte que en la meva ciutat natal de Badalona va ser evocat en el pregó de les Festes de Maig de fa quinze anys, en un temps en què semblava que la pulsió democràtica revifaria.
Aquest mateix esperit és el que ara es reivindica en l’exposició fotogràfica de Pep Mola, qui basteix tot un relat —en el seu més pur estil del blanc i negre, amb espais salpebrats de siluetes bellugadisses— a força de contrastar les imatges d’un present en aparença plàcid amb les d’un passat convuls.
Així, el Genius loci de Tortosa, la seva ciutat estimada, traspua en cadascun dels racons que mostren els vestigis de la guerra, sigui impactes de metralla, esglésies derruïdes, refugis antiaeris o símbols que malauradament encara aguanten. De manera simultània, aquest esperit del lloc intenta penetrar en l’ànim absent dels vianants, molts d’ells conscients d’aquella desfeta, però d’altres, segurament, del tot aliens a les restes per on travessen.
El vestíbul de la Universitat Rovira i Virgili, de Tortosa, va ser testimoni —el dia 20 de novembre (data emblemàtica)— de la inauguració d’aquesta obra de Pep Mola, una més de la seva ja dilatada trajectòria com a fotògraf de la quotidianitat, però que ara entronca pressent amb passat per tal que no es perdi la memòria.
Com escriu ell mateix en el fabulós catàleg que acompanya l’exposició, «L’esperit del lloc és com una capa invisible, però perceptible, una mena de memòria impresa en l’espai que ens interpel·la. Ens obliga a preguntar-nos quin paper juguem en la continuïtat d’aquesta història i com volem que sigui recordada.»
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!