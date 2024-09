29 de setembre de 2024

Fa uns dies que la tardor ha vingut, però més de trenta graus encara escalfen l’aire, el passeig arran de mar i la sorra de la platja. Bufa ventet de llevant, que arrissa les ones, la superfície de l’aigua. Les palmeres juguen amb ell, atrevides i inconscients; és una cosa que els agrada. L’atmosfera resulta, per tant, del tot clara. I el blau del cel és d’un to pastel que no havia vist en altres contrades. Mentrestant, un curiós núvol va corrent, tot sol, com si es tractés d’una pinzellada.