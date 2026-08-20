La Ràpita (9) – En cinc imatges de formes i de llocs

20 d’agost de 2026
Continuant amb la tradició, autoimposada de fa poc, d’explicar fotografies, el blog de la Finestra Fotogràfica se centra avui en La Ràpita: cinc imatges on formes diverses acaparen el protagonisme. La geometria vol tenir un paper important en les escenes captades, i segurament és per deformació professional de qui escriu ara, de quan els plànols de maquinària i els projectes d’enginyeria havien estat el pa de cada dia. Som-hi, doncs, amb les descripcions:
- PORXO. Un dels llocs més emblemàtics de La Ràpita és la cèntrica plaça de Carles III, aquell monarca que va voler construir una gran ciutat que fos centre neuràlgic del transport de mercaderies. Ja aleshores, la geometria era essencial en els traçats urbanístics, com demostren les quatre columnes imponents —que suporten un terrat amb balustrada— del palauet anomenat casa Laureano (que, a més d’habitatge, havia estat fleca). Aquest és un dels pocs vestigis que perduren d’aquella època. Caminar-hi per sota, resseguint el paviment de traçat sinuós del terra, és un dels petits plaers que es poden gaudir en aquesta vila marinera.
- BADIA. A la badia dels Alfacs, les aigües són extremadament calmes —tret d’algun dia com avui, de temporal, en què el fort vent arrissa les onades. Quietes i poc profundes, a l’estiu, per poder banyar-se, fa falta caminar una bona distància aigua endins. I, de tant en tant, a la costa es formen sorrals que dibuixen formes juganeres. Em recorden molt a aquelles plantilles transparents de dibuix tècnic, per a quan calia fer corbes que no eren equiparables a cercles o el·lipsis reglades. He après d’un bon amic meu del poble, antic pescador, que aquestes formacions de sorra es formen amb a causa de les minves, és a dir de les marees baixes.
- MIRADOR. Al mirador de La Guardiola hi ha la imatge d’un Sant Crist, que, com el de Montmartre de París, el del Tibidabo de Barcelona, o el de Rio de Janeiro, vetlla pel benestar dels habitants de la ciutat que custodia. També, torres de comunicacions, amb repetidors sotmesos a no poques interferències, que fan que poder veure els programes de TV3 resulti un esport de risc, o bé una loteria; en canvi, la teleporqueria, ves per on, s’agafa perfectament. Segons afirmen els experts, el responsable és el senyal del repetidor de la Mussara, situat a les muntanyes de Prades —massa potent—, que provoca que el d’aquí es faci un embolic. Però la joia de la imatge és un misteriós cercle de pedres disposat a terra. Són les restes d’un ritual? O una advocació perquè la tele es vegi com Déu mana?
- CANONADES. També a la part alta de la ciutat, i molt a prop del cementeri, unes instal·lacions de la companyia d’aigües aglutinen un gran dipòsit i altres dependències més petites. Al voltant, camps d’olivers, també algun garrofer, recorden qui mana en aquestes terres. Però, com que —per bé o per mal— la tecnologia ho envaeix tot, es veu que part del camp és usat com a magatzem de canonades. O, per ser més exactes, de restes de canonades en flagrant estat d’oxidació. Si la vista no m’enganya, deuen oscil·lar entre un diàmetre nonimal de 125 a 250 mm, i amb brides als extrems de norma DIN, que no ASA. Un record meu, o fixació, sobre èpoques passades.
- AUDITORI. Acabo d’aparcar el cotxe. A l’hivern, puc fer-ho davant mateix de casa; però, ara, amb el turisme d’estiu, la cosa es complica una mica —no gaire—, i haig de deixar-lo a unes quantes cantonades. En baixar del meu Toyota, una visió s’apodera de mi: a l’edifici vermellós de l’Auditori li veig forma de balena, i em recorda (malgrat que no hi té res a veure) l’enorme peix daurat del Port Olímpic de Barcelona (el qual vaig fer sortir a la meva última novel·la). En qualsevol cas, la seva forma combina perfectament amb el petit aleró del sostre del vehicle. Un duet esporàdic, fruit de la casualitat, o conseqüència indirecta del turisme.