FINESTRA FOTOGRÀFICA

Benvinguts al bloc personal d'en Francesc Cabiró (un espai actiu des de 2007). El destí natural d'una fotografia és ser mostrada, i ajudar a expressar una idea o transmetre algun missatge.

  • Finestra oberta a ...
  • Exposicions fotogràfiques
  • Per què vaig fer aquesta fotografia?
  • Apunts-reportatge
  • Jocs
  • Retrats i autoretrats
  • Llibres
  • Poesia
  • Microrelats
  • Política ; petits apunts
  • Diversos
  • Estadístiques del bloc
  • Obert micromecenatge poemari
    • 27 de novembre de 2025
    Finestra oberta a Catalunya
    0 comentaris

    La Ràpita (5)

    27 de novembre de 2025

    La badia deltaica dels Alfacs, aquesta gran planura marina formada per l’istme natural del Trabucador que connecta amb la punta de la Banya, sempre ofereix tonalitats canviants. Si ahir, el fort vent eriçava la superfície de l’aigua i les ones feien aflorar el color marronós de la sorra remoguda, la bonança d’avui li dona un blau cel suau i endolcit, per on transiten, amunt i avall, barques de pesca i d’esbarjo. És aquell mateix color pastel amb el qual pintàvem de petits els nostres dibuixos improvisats, on predominava el mar, i en què el groc del sol amb els seus raigs, el velam d’un vaixell i una v baixa que feia el vol d’una gavina completaven el quadre.

    Aquest matí, les fortes ratxes de vent gelat han donat treva; els troncs de les palmeres ja no han de demostrar la seva flexibilitat, les antenes de televisió no es vinclaran, ni tindrem interferències. Podem fixar la vista, tranquil·lament, en l’horitzó de dunes i matolls de la reserva d’aus, en el far llunyà que protegeix de l’impuls del mar de fora.

    “Entre Cronos i Neptú”
    22.08.2023 | 10.25
    A Llibres
    Festes de Maig a Badalona (5) – La Festa del Badiu
    06.05.2009 | 6.33
    A Festes de Maig a Badalona
    Altafulla
    25.08.2018 | 10.38
    A Diversos, Finestra oberta a Catalunya

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.