La Ràpita (5)

27 de novembre de 2025
La badia deltaica dels Alfacs, aquesta gran planura marina formada per l’istme natural del Trabucador que connecta amb la punta de la Banya, sempre ofereix tonalitats canviants. Si ahir, el fort vent eriçava la superfície de l’aigua i les ones feien aflorar el color marronós de la sorra remoguda, la bonança d’avui li dona un blau cel suau i endolcit, per on transiten, amunt i avall, barques de pesca i d’esbarjo. És aquell mateix color pastel amb el qual pintàvem de petits els nostres dibuixos improvisats, on predominava el mar, i en què el groc del sol amb els seus raigs, el velam d’un vaixell i una v baixa que feia el vol d’una gavina completaven el quadre.
Aquest matí, les fortes ratxes de vent gelat han donat treva; els troncs de les palmeres ja no han de demostrar la seva flexibilitat, les antenes de televisió no es vinclaran, ni tindrem interferències. Podem fixar la vista, tranquil·lament, en l’horitzó de dunes i matolls de la reserva d’aus, en el far llunyà que protegeix de l’impuls del mar de fora.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!