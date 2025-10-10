La Ràpita (3)

10 d’octubre de 2025
TORNO A LA MAR
Havent vist catedrals, esglésies i muralles,
caminat entre tarongers i oliveres,
després d’haver tastat de prop el fum
d’un foc devastador de carenes…
… Torno a la mar serena.
Havent trepitjat places i carrers
d’una ciutat rica i ben plena
d’història, de tresors (visibles o amagats),
de festes i activitats de tota mena…
… Torno a la mar, rissada i oberta.
Un cop he gaudit cent vegades
del corrent d’un riu amable,
de la vora de canals sense cloenda,
olorant tothora gessamí, si no figuera…
… Torno al mar de sal, que m’espera.
Després d’estar entre artistes i poetes,
en la Tortosa que va acollir-me
sense preguntar qui era,
de fer amistats perdurables i sinceres…
… Torno a la mar…,
per omplir-me de nous paisatges,
però sense abandonar del tot
el què el lloc estimat m’ha concedit
cada dia de l’any, en cada tros de vorera…
Sí, torno a la mar…!
Perquè, malgrat tots els malgrat,
com aquella gota d’aigua
que discorre riu avall
despreocupada, feliç i contenta…
… Torno a una mar germana meva.
Francesc Cabiró. (octubre de 2025)
