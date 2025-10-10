FINESTRA FOTOGRÀFICA

Benvinguts al bloc personal d'en Francesc Cabiró (un espai actiu des de 2007). El destí natural d'una fotografia és ser mostrada, i ajudar a expressar una idea o transmetre algun missatge.

    • 10 d'octubre de 2025
    Finestra oberta a Catalunya, Poesia
    0 comentaris

    La Ràpita (3)

    10 d’octubre de 2025

    TORNO A LA MAR

    Havent vist catedrals, esglésies i muralles,

    caminat entre tarongers i oliveres,

    després d’haver tastat de prop el fum

    d’un foc devastador de carenes…

    … Torno a la mar serena.

    Havent trepitjat places i carrers

    d’una ciutat rica i ben plena

    d’història, de tresors (visibles o amagats),

    de festes i activitats de tota mena…

    … Torno a la mar, rissada i oberta.

    Un cop he gaudit cent vegades

    del corrent d’un riu amable,

    de la vora de canals sense cloenda,

    olorant tothora gessamí, si no figuera…

    … Torno al mar de sal, que m’espera.

    Després d’estar entre artistes i poetes,

    en la Tortosa que va acollir-me

    sense preguntar qui era,

    de fer amistats perdurables i sinceres…

    … Torno a la mar…,

    per omplir-me de nous paisatges,

    però sense abandonar del tot

    el què el lloc estimat m’ha concedit

    cada dia de l’any, en cada tros de vorera…

    Sí, torno a la mar…!

    Perquè, malgrat tots els malgrat,

    com aquella gota d’aigua

    que discorre riu avall

    despreocupada, feliç i contenta…

    … Torno a una mar germana meva.

    Francesc Cabiró.  (octubre de 2025)

