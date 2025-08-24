FINESTRA FOTOGRÀFICA

Benvinguts al bloc personal d'en Francesc Cabiró (un espai actiu des de 2007). El destí natural d'una fotografia és ser mostrada, i ajudar a expressar una idea o transmetre algun missatge.

    • 24 d'agost de 2025
    La imatge suggerent ...
    0 comentaris

    La imatge suggerent (23)

    24 d’agost de 2025

    Una imatge que podria mostrar dues realitats oposades: mentre algú, inquiet, sembla vigilar si el segueixen, un altre es manté clavat, amb els ulls fixos en una pantalla; el de dalt corre veloç per la rampa i observa l’entorn; al de baix li són igual el riu i les muntanyes, i tot allò que passa. És evident que el gran està més despert; al jove, per contra, se’l veu com estabornit. Qui ascendeix arran de barana no té aturador; el que està assegut ni sent les rodes de qui gairebé ja l’avança. Al de dalt li toca l’aire, mentre que al de baix no se li veu la cara. El que es manté dret damunt del patinet pensa en el futur; l’assegut, en canvi, probablement en coses vanes. El més madur, en aquest cas, superarà amb èxit l’obstacle de tota pujada; el més petit, no ho sabem, però potser ho tindrà més magre.

    Fotografia: El pont roig (Tortosa, juny de 2025).

