La Garriga (3)

6 de gener de 2023

La Garriga, un poble amb l’encant i l’interès d’aquells que no s’acaben; i del qual sempre hi ha racons per descobrir. L’últim cop va ser el del riu, que travessa el poble tot configurant paratges d’una gran bellesa. És la riba del Congost, que porta el seu cabal directament de la plana de Vic. Des d’un petit pont de ferro i enfocada la vista en direcció al petit cim del Tagamanent —que sembla voler presidir el seu curs—, hauria volgut ser en aquell moment un pintor experimentat per poder reproduir, primer a la paleta i després a la tela, tot el ventall de tonalitats que brindava aquell dia de tardor.