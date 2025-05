La figureta

25 de maig de 2025

Fa temps que el tinc emmarcat (i deambulant de paret en paret, últimament), el dibuix al carbó de l’estudiant. Un dibuix fet en la meva adolescència, que em transporta a la visió d’aquella petita figura de porcellana, de tots blancs, grisos i blaus, que reposava a la prestatgeria del moble fosc del menjador, del senzill habitatge que havien pogut comprar els pares. L’estudiant, des del seu racó privilegiat, potser observava de reüll les parets decorades d’aquell paper llampant de moda, el focus extensible —un globus de vidre vermell que baixava del sostre— damunt d’una taula rodona d’un sol peu central, la qual mai no hi havia manera de fer que no ballés; i els dos seients de pell gastada, que flanquejaven un quadre d’una escena de caça que jo mateix havia pintat de petit (no a l’oli, sinó amb pintura corrent esmaltada, que amb el temps va anar degradant-se). I potser vigilava també les portes de fullola beix, que menaven a l’habitació de cadascú de casa.

Si l’estudiant hi hagués sentit, podria haver escoltat converses entre avis, pares i fills, i seguit la xerinola dels jocs de taula, però també alguna discussió més o menys agra. I si la gràcia de la vida li hagués estat donada, hauria pogut compartir amb nosaltres les estones vora l’estufa de butà, on fèiem torns per escalfar les torrades que fregaríem amb all abundant, oli i tomàquet. També hauria estat partícip de celebracions, d’aniversaris i castanyades, de nits de Reis, d’àpats sublims a base de truita de patates, de les visites d’oncles, tietes i cosins, que mai no cessaven…

Després, al llarg del temps, hauria estat conscient de com la casa es buidava; alguns primer marxaven per sempre, altres ens hi allunyàvem; fins que aquell habitatge va passar a altres mans, i el noi va haver d’agafar el seu llibre com a únic equipatge. Qui sap què se n’ha fet de l’estudiant de porcellana! Malgrat tot, continua present en aquest dibuix al carbó dels anys setanta. I potser ens observa ara igualment, encara que la total discreció sigui la seva màxima.