29 de març de 2025

Quan fa només uns mesos que visc a les Terres de l’Ebre, durant un dels sopars que organitza el grup cultural “Di-Llums d’arts al Forn”, als quals he tingut l’honor de ser convidat a participar, l’amic Ricardo Gascón m’ensenya un exemplar de Josep Igual i els dies. I me’l regala: «Té, llig este llibre i entendràs moltes coses d’allò que passa per aquí».

Quanta raó tenia! En enllestir aquesta obra dedicada a la memòria de l’escriptor de Benicarló, soc conscient que he passat unes setmanes de lectura immersiva en la personalitat de Josep Igual. A través d’una obra coral —participada per una trentena d’escriptors vinculats a la seva figura—, escrita en forma de dietari el 2022, un any després del seu traspàs, descobreixo l’essència d’un home de màxima erudició, de caràcter humil i reservat, però amb un gran sentit de l’humor, promotor d’iniciatives editorials i sempre obert a col·laborar amb qui fos en pro de la llengua i cultura catalanes.

Pel llibre Josep Igual i els dies —coordinat per Jesús M. Tibau—, desfilen records de trobades, de projectes i viatges compartits, anècdotes, retalls d’e-mail, confidències, certàmens literaris, presentacions de llibres, àpats i cerveses, màgia teatral, futbol, cançons i cinema, felicitacions d’aniversari, articles de premsa, i la preocupació pels mals presagis que massa d’hora posarien fi a la vida del mestre… Tot a cavall entre els paisatges Ebrencs i del Maestrat, amb visites a Barcelona i a València… I, al llarg de les seves pàgines —que abasten de 1984 a 2021—, van emergint retalls de l’obra d’Igual, que va fer també del dietari el seu gènere preferit per excel·lència.

Però, per damunt de tot plegat, el llibre traspua amor i calidesa. Una comunitat d’escriptors diversos són capaços de glossar —en tres o quatre pàgines i cadascun a la seva manera— la seva relació amb l’autor, en què primen l’admiració, l’amistat, el respecte, l’arrelament a la llengua; valors que aconsegueixen trencar totes les fronteres. És això el què, finalment, he pogut aprendre.