13 de febrer de 2026
Fa poc més d’un any, tot fent incursions pels voltants de Tortosa, un bon dia descobrim una rotonda on es representen al mig unes figures, camperols treballant al costat d’una olivera; un rètol de lletres majúscules indica “JESÚS”. Curiós nom per a una vila, que resulta ser una pedania associada a la capital de la comarca.
D’entrada, Jesús se’ns apareix com un lloc tranquil, com desconnectat del món; i quasi el passem de llarg, després de recórrer el tros de carretera que el travessa. Però, al cap de poc, comencem a anar-hi més vegades; sembla que alguna cosa misteriosa del lloc devia captar-nos l’atenció. Així, que, a còpia de visites progressives, admirarem la bonica pèrgola de fusta de l’entrada, on se celebrarà aviat una fira literària. Transitarem sovint a peu vora del canal de l’Ebre —el de la dreta— (al nostre gos li encanta deambular pel camí paral·lel al seu curs, i poder entrar a l’aigua quan hi detecta alguna petita rampa). Entrarem al recinte de la Immaculada —antic convent—, per visitar una exposició de fotos, que els companys i nous amics del grup tortosí inauguren en una bonica sala de parets vermelles, que podrien passar per emmoquetades; i una nit, assistirem a un recital poètic sobre Lorca, que té lloc al seu acollidor claustre.
També a Jesús, entre passejada i passejada, farem una coneixença interessant, nova amistat amb una persona del poble, però que havia viscut a les Canàries una bona temporada. Ens trobem de tant en tant, amb ell i el seu gosset inseparable, al bar que hi ha a l’entrada del poble. També sabrem que a Jesús hi ha un bon hospital, i, a part, descobrirem un camí, a la part alta, que condueix a un altre vell convent, on sembla que encara hi ha gent que habita a les cases que hi té enganxades. A més, gaudirem, pels volts de Nadal, del seu famós pessebre vivent, que s’escampa de nit per tots de racons il·luminats, gran espectacle. Serà la mateixa nit en què, a continuació, dins d’una l’església abarrotada, hi haurà un concert del grup més popular d’aquestes terres. L’entusiasme de la gent, com vibrava!
Aquest vespre hi tornem, per estar a la inauguració d’una nova exposició fotogràfica. És que, per petit que pugui ser, Jesús mai s’acaba!
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!