Inicialment, sense títol…: La imatge suggerent (24)

28 de febrer de 2026
No sabria dir per què, però els dissabtes al matí sempre han estat per a mi un bon moment per escriure un apunt al blog —més encara, si el dia es presenta rúfol, com avui. El que passa és que no tinc d’entrada cap idea. Així que, de primeres, he encapçalat l’apunt amb un “sense títol” (ja el col·locaré, en tot cas, en acabar).
Obro, doncs, la carpeta d’imatges candidates a formar part d’aquest espai blocaire de VilaWeb, que ja fa uns anyets que dura (quasi dinou, per ser exactes). En compto unes quinze, entre les quals, la d’un bosc frondós al terme de Vilassar de Dalt, nocturna de la catedral de Tortosa, l’emblema de Sant Adrià del Besós (és a dir, les tres xemeneies de l’antiga F.E.C.S.A.); de Jesús, una bonica casa abandonada, les palmeres del parc central tortosí, una bastida d’obres, la serralada del Port, un robat fotogràfic urbà al carrer Sant Blai, el palau de congressos de Tortosa (detall arquitectònic), el Sant Crist del mirador de La Ràpita, o l’escultura d’uns nens jugant a Amposta.
Per a avui, trio la de la bastida, que classificarem en l’apartat d’Imatges suggerents. Dir, només, que va ser feta durant les obres de remodelació d’una façana, l’any passat al centre de Tortosa. I, sense més comentaris, la deixo a disposició, per si en voleu dir la vostra…
