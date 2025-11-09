FINESTRA FOTOGRÀFICA

Benvinguts al bloc personal d'en Francesc Cabiró (un espai actiu des de 2007). El destí natural d'una fotografia és ser mostrada, i ajudar a expressar una idea o transmetre algun missatge.

  • Finestra oberta a ...
  • Exposicions fotogràfiques
  • Per què vaig fer aquesta fotografia?
  • Apunts-reportatge
  • Jocs
  • Retrats i autoretrats
  • Llibres
  • Poesia
  • Microrelats
  • Política ; petits apunts
  • Diversos
  • Estadístiques del bloc
  • Obert micromecenatge poemari
    • 9 de novembre de 2025
    Poesia
    0 comentaris

    Glorieta solitària

    9 de novembre de 2025

    GLORIETA SOLITÀRIA

    Entre sis columnes primes

    envoltades d’aigua,

    la no-presència fa un crit;

    l’eco apagat ressona

    sota la cúpula corbada.

    La gavina aixeca el vol;

    no s’immuten, en canvi,

    les restes de troncs de la barrancada,

    tampoc el mantell blau

    de la badia, llac de sal

    que sovint calla.

     

    El far proper encara no il·lumina,

    diàleg mut entre mar, glorieta i guaita.

    Només el bassal del passeig

    ha fimbrejat una mica,

    un breu tremolor superficial,

    imperceptible, ha volgut participar

    de la tènue partitura generada.

     

    Imatge: platja del Far (La Ràpita)

    Sitges (7)
    24.06.2022 | 6.49
    A Finestra oberta a Catalunya, Llibres
    Lisboa (3) – Esplendor nadalenc –
    13.12.2008 | 6.31
    A Finestra oberta a Portugal
    Exposició “Perfils Quotidians” (21)
    11.06.2011 | 11.30
    A Exposició - Perfils Quotidians -

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.