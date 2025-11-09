9 de novembre de 2025
GLORIETA SOLITÀRIA
Entre sis columnes primes
envoltades d’aigua,
la no-presència fa un crit;
l’eco apagat ressona
sota la cúpula corbada.
La gavina aixeca el vol;
no s’immuten, en canvi,
les restes de troncs de la barrancada,
tampoc el mantell blau
de la badia, llac de sal
que sovint calla.
El far proper encara no il·lumina,
diàleg mut entre mar, glorieta i guaita.
Només el bassal del passeig
ha fimbrejat una mica,
un breu tremolor superficial,
imperceptible, ha volgut participar
de la tènue partitura generada.
Imatge: platja del Far (La Ràpita)
