6 de setembre de 2026
En un setembre que s’assembla més a canícula d’agost, l’única cosa que un pot fer —en certes hores— és amargar-se sota un…
GARROFER
A l’ombra del garrofer,
l’aire del mar reconforta;
la platja està lluny,
si bé arriba igualment a la vall
la brisa de marinada.
Però a dues passes del garrofer,
el sol cau a plom
i estaborneix pensaments,
aplaca el cervell,
que tendeix a embullar-se.
A fora del garrofer,
el sol et crema l’esquena,
fa que acluquis els ulls
i segresta consciències;
el pas es torna maldestre.
Però a l’ombra del garrofer,
l’oreig de nou es tempera,
és possible llegir,
escoltar dels ocells la conversa;
ha estat gairebé com renéixer.
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