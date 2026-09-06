FINESTRA FOTOGRÀFICA

Benvinguts al bloc personal d'en Francesc Cabiró (un espai actiu des de 2007). El destí natural d'una fotografia és ser mostrada, i ajudar a expressar una idea o transmetre algun missatge.

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    • 6 de setembre de 2026
    Poesia
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    Garrofer

    6 de setembre de 2026

    En un setembre que s’assembla més a canícula d’agost, l’única cosa que un pot fer —en certes hores— és amargar-se sota un…

    GARROFER

    A l’ombra del garrofer,

    l’aire del mar reconforta;

    la platja està lluny,

    si bé arriba igualment a la vall

    la brisa de marinada.

     

    Però a dues passes del garrofer,

    el sol cau a plom

    i estaborneix pensaments,

    aplaca el cervell,

    que tendeix a embullar-se.

     

    A fora del garrofer,

    el sol et crema l’esquena,

    fa que acluquis els ulls

    i segresta consciències;

    el pas es torna maldestre.

     

    Però a l’ombra del garrofer,

    l’oreig de nou es tempera,

    és possible llegir,

    escoltar dels ocells la conversa;

    ha estat gairebé com renéixer.

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