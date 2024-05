FF: 17 anys de bloc

31 de maig de 2024

Potser haureu notat en els darrers apunts de la Finestra un caràcter més literari; o no. En tot cas, aquesta era la intenció de qui els escriu. Però, voldrà dir això que l’escriptura té la pretensió de desplaçar la fotografia? De cap manera! En aquest espai, la imatge (tot i que de vegades no estigui tan treballada) continua sent l’essència del bloc, l’element que proporciona el tema, l’espurna que fa engegar l’apunt.

A l’hora de tancar l’any 17è, d’apunts en van set-cents setanta. A raó d’uns quaranta-cinc anuals, d’un cada vuit dies, de mitjana. Unes entrades que, a més de VilaWeb, podeu seguir-les també pel Facebook; o adherint-vos al canal de Telegram.

https://www.facebook.com/cabiro.francesc/

http://t.me/bloc_FINESTRA_FOTOGRAFICA

Encetem, a partir d’ara mateix, el 18è any!