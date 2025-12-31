31 de desembre de 2025
Tanco les meves lectures d’aquest any amb l’última pàgina del llibre ESTIC FENT HISTÒRIA, del músic i periodista tortosí Arturo Gaya. Una autobiografia feta —després d’un breu prefaci— a base de trenta-set relats curts que abasten des del 1956, en què va néixer l’autor, fins al 2000, just abans del tombant de segle —ja que, com ha explicat ell mateix en alguna de les presentacions— «el XXI no l’entenc».
La meva manera natural de llegir és més aviat reposada, deu o dotze pàgines seguides a tot estirar i a esperar a l’endemà una nova tanda; però, en aquest cas, m’he hagut de saltar la norma. El delit de saber què més passava a continuació m’ha guanyat cada dia la partida; així que m’he cruspit el llibre de l’amic Arturo més de pressa que de costum. El cas és que jo vaig venir al món tan sols dos mesos després que ell, i, és clar, sent de la mateixa quinta, i a pesar dels escenaris diferents —ens separaven dos-cents quilòmetres de distància—, moltes de les vivències que va explicant, jo les sentia en part com a pròpies. No debades, el títol del llibre és el que és, perquè la seva història podria ser extensible a la de molta altra gent.
Així, en els seus relats desfilen sense treva vivències de l’escola franquista, la descoberta de referents de llibertat, la mort del dictador, els temps incerts i convulsos de l’inici de la dita transició democràtica, els problemes laborals, l’aprenentatge de l’ofici, els viatges, i les lluites i reivindicacions per aconseguir un present millor. Però, com és lògic i natural, la mirada de l’autor veu i conte tot això des de la seva pròpia perspectiva i experiència, arrelades a una família en concret, a un territori (el paisatge ebrenc) i a unes coneixences que per força han de marcar també el curs dels esdeveniments, de la trajectòria vital; de manera que el jove periodista (cronista de l’actualitat) en un moment donat es reconvertirà en trobador (cronista i també defensor dels anhels populars).
El llibre destil·la una certa nostàlgia per l’autenticitat dels costums i dels paisatges (com les visites de clients i amics a la sastreria del pare, la qual es transformava en una petita àgora, una mena de “museu de paraules”); o que amb ell s’acabés la pràctica de néixer a casa… (Haig de dir-te, però, amic meu, que després de tu encara hi va haver algú altre!). Un llibre atapeït també de frases enginyoses (“amb l’acumulació de regals al voltant del guàrdia urbà van inventar-se les rotondes”), de mots que potser teníem oblidats (com allò de “tallar-se”, pas previ per ser cridat a la milícia), o moltes paraules (en el meu cas) apresses de nou, com “fer la paupa” durant els jocs de cromos; i en què, amb una fina ironia, va fent denúncia d’un temps gris i corrupte (“vull pensar que allò només passava als anys seixanta”). I un sentit de l’humor que arrodoneix cada final de capítol amb alguna frase contundent (“als anys setanta del segle XX, encara ho dúiem tot a reparar”).
Val a dir que en els relats s’hi aboca la memòria sobre noms de persones i d’objectes, de llocs, i descripcions fabuloses d’escenaris, anècdotes o situacions, com el de l’arribada d’un circ a Tortosa i el seguiment que en fa el noi adolescent de l’espectacle, però des de fora el carrer; i escrits molts d’ells amb passatges de veritable prosa poètica. I un munt de frases que jo trobo magistrals: “Cada dia s’obre un teló” o “On es fa música es viu millor”…
En definitiva, ESTIC FENT HISTÒRIA és un llibre que et transporta a una època en la qual, com deia el poeta Martí i Pol, tot estava per fer i tot era possible.
