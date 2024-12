Estellés i Papasseit brillaren a Tortosa

2 de desembre de 2024

En una vetllada memorable, la sala d’actes del Centre cívic de Ferreries es va omplir per escoltar els poemes musicats de dos poetes referents. DE L’ENYOR DE DEMÀ AL SOL DE BON MATÍ, un passeig per 12 temes, 400 versos i 100 anys de poesia, era el programa a oferir —segons van anunciar els músics tot just sortir a l’escenari—; els gairebé cent anys que van del naixement de Joan Salvat-Papasseit (1894) a la mort de Vicent Andrés Estellés (1983).

I així, les veus nítides i perfectament conjuntades de Lia Sampai i Arturo Gaya, acompanyats per la subtil guitarra de Sergi Trenzano i la profunditat del violoncel de Maria Rosa Pons, van anar desgranant de forma alternada la tendresa de Papasseit (el poeta del poble) i la contundència d’Estellés (el poeta total). La veu avellutada i càlida de Lia i el contrapunt precís d’Arturo, ja fora cantant o recitant, s’acoblaven a la perfecció amb la bellesa de la música i la qualitat immillorable del so. També, el joc de llum creat pels tècnics va representar una baula més de l’èxit de l’ofrena: un fons amb tons de color verd per als versos delicats del jove poeta barceloní; i ataronjats per al foc ardent del de Burjassot.

Tot plegat, una delícia…