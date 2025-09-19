Entre Tortosa i El Port (8)

19 de setembre de 2025
Tal com un director de cinema, l’home observa l’entorn, atent que cap detall se li pugui escapar. No obstant això, en tot el temps (un any sencer), durant el qual ha restat allí contemplant el paisatge, no li ha calgut dirigir res, perquè l’acció i el decorat actuaven per pròpia iniciativa, tenien vida pròpia.
D’aquesta manera —des de la talaia del bastió d’Orleans, el seu lloc d’observació, en plena muralla— ha vist com sota els seus peus s’estenia Tortosa, amb els tres ponts que travessen l’Ebre per unir les dues parts de la ciutat, la frondositat del parc central, la nau modernista del mercat, d’on sempre ha intuït l’activitat de clients i paradistes, l’absis d’una Catedral aparentment inacabada, la moderna Biblioteca (centre neuràlgic cultural), també la filigrana de l’antic escorxador, reconvertit en museu. També ha vist passar els transeünts pels carrers pacificats de Cervantes i Sant Blai, i s’ha fixat en la seva natural diversitat ètnica, mentre li anava arribant la parla del país salpebrada d’altres llengües, també el brogit eixordador de més d’una motocicleta, el toc de campanes o el gratificant aroma de paper, quan algú obria la porta de la llibreria.
El nostre director va aixecar un dia la visió per arribar a les poblacions del Raval de Cristo, Roquetes i la pedania de Jesús, travessades totes elles per l’ample canal de rec de la dreta del riu, i entre la serenor d’horts i camins. I veia —dia sí, dia també—, la gent que, tal com petites formigues, deambulava per la Via Verda, l’antic traçat ferroviari que s’endinsa —després de passar la bonica Xerta, i enmig de pins, tarongers i oliveres— fins més enllà de la serralada dels Ports. A la seva falda, podia albirar igualment el nucli de Mas de Barberans (ja en terres del Montsià) i les seves escales que —segons li havia explicat el guionista— un cop l’any pujaven cap al cel transportant paraules que trenaven poesia. Fins que la vista se li perdia, seguint les sinuositats del riu, en direcció al Delta.
Ha estat un any en què li han arribat els ecos de les festes més exuberants i variades, del bullici de Sant Jordi, de la música d’arrel de rock i de jazz, de manifestacions, de les converses animades a les terrasses dels bars, d’exposicions i de xerrades… Mentre cada dia contemplava com el Sol s’amagava darrere les antenes del Caro, la muntanya que presideix tot aquest magnífic escenari i que sembla ser qui realment vigila que tota la meravella d’obra funcioni com cal.
