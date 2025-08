4 d’agost de 2025

Contar escenes de la vida d’un mateix, del teu dia a dia, desvelar noms i cognoms i fer-ho amb pèls i senyals, sense cap mena de reserva ni subterfugi; presentar en un pla d’igualtat tant les qüestions més transcendentals com la simple quotidianitat… Així són els textos de l’Albert Fabà; un tortosí de Santa Coloma de Gramenet, a la vegada que colomenc de Tortosa, es diria que de manera indestriable. Això es desprèn, almenys, dels seus escrits, que combinen la senzillesa, la gravetat i la ironia amb allò tan saludable que és riure’s d’un mateix: és a dir, que En el record encara (Quorum llibres, 2024) ens enfrontem, per damunt de tot, a un dietari honest.

I jo, lector, que podria encara definir-me com a novell en aquestes terres ebrenques (vingut fa poc de la Baetulo romana), haig de dir que —al llarg de les 159 pàgines i els tres anys (març de 2021 a març de 2024) que abasten els relats— he gaudit i he recordat, he après un munt sobre detalls del territori i dels contemporanis que l’habiten o que ja van deixar-nos, he somrigut i m’he emocionat… I tot plegat a parts iguals. Així, si hagués de definir aquest dietari, ho faria, simplement anomenant els aspectes que trobo configuren l’essència de l’obra; i potser la millor manera és fer-ho gairebé amb titulars, alguns dels quals destacaré encara més usant majúscula, ja que penso sobresurten en el dia a dia de l’autor. Aquí va, doncs, el meu petit resum:

Al dietari de l’Albert Fabà s’hi pot trobar Tendresa, FAMÍLIA-DEDICACIÓ, Empatia, Sinceritat, Transparència, Honestedat, AMISTAT, Feina ben feta, Amor, Malaltia, Descuits, Arrelament, MORT (morts sentides, naturals, properes, inesperades…), Nostàlgia (però amb mesura), PAISATGE (ebrenc i de la metròpoli barcelonina), Intendència, Poesia, CANÇÓ (Raimon, per excel·lència), Llengua, Llibres i diaris, ACTUALITAT (política, principalment), Ironia, Hiperactivitat (un no parar), Sentit de l’humor, Reflexió i Anàlisi, Desplaçaments per carretera i Viatges interiors… En definitiva… VIDA.