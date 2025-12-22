Els protagonistes de Nadal (23) – La balança nadalenca

22 de desembre de 2025
Avui, dia emblemàtic d’aquestes festes (per allò del joc al bombo de les il·lusions), tot just començar al matí esmorzant i mirant què de nou sortia per la pantalla del mòbil, he gaudit de seguida d’un reguitzell de coses agradables regalades per amics: primer de tot, d’un bell poema que parlava dels arbres com a “llapis afiladíssims que escriuen el cel”; tot seguit, escoltava el tema musical diari que ens ofereix l’administrador d’un grup de WhatsApp, una preciosa nadala d’un compositor anglès contemporani. En paral·lel, una altra bona amiga em recordava que ens espera —a la meva dona i a mi— a dinar el dia de Nadal, i, per rematar el missatge escriu que ens estima. I llegeixo al Facebook que una metgessa jubilada (a la qual conec) ha acollit a casa seva alguns dels nois sense sostre, víctimes fa pocs dies de la fúria de l’alcalde fatxa de Badalona (on, per cert, avui mateix —dia, com deia, d’esperances, ha tocat una part de la loteria).
A l’altre costat de la balança, em colpeix la notícia —també sobre la meva ciutat de Badalona—, que un nombrós grup de persones inhumanes protestaven perquè l’església de la seva parròquia volia donar aixopluc a quinze d’aquests immigrants desallotjats per la policia en ple episodi de carrers inundats per la pluja i de fred humit; fa ja cinc dies que dormen al ras o en tendes de campanya sota l’autopista que travessa la ciutat. Manifestants a qui, en el lloc dels fets, aquest mateix alcalde fatxa explicava —traient pit— que havien aconseguit avortar la iniciativa d’ajut. Just en aparèixer ell a la plaça, l’havien aclamat com un dels seus que és. Gent d’uns barris on predomina la immigració andalusa i castellana de mitjan segle passat, gent que no recorda (o no vol recordar) en quines condicions els seus pares i avis van arribar al mateix lloc on ara viuen i on —ells, aleshores sí— van ser acollits (per cert, la majoria sense haver fet el mínim esforç per integrar-se).
Nadal, una època de l’any en què llums i ombres apareixen del tot retratades.
(Fotografia de l’apunt: detall del pessebre d’enguany a la plaça de l’Ajuntament de Badalona).
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!