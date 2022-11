El regal inesperat d’una “maleducada”

13 de novembre de 2022

Les Rodes del Zodíac: aquest llibre m’ha arribat com un regal —en el sentit estricte de la paraula—. Un regal inesperat per part de la mateixa autora, la Gemma Blat, de qui precisament acabava de llegir el seu Maleducada, i mentre decidia què llegir a continuació. Un Maleducada que representa tota una declaració d’intencions, un al·legat en favor de deixar enrere falsos prejudicis i encarar la vida de forma totalment desacomplexada. I amb tot un seguit de frases per emmarcar:

“El primer acte conscient d’insubordinació dels nostres fills s’ha de celebrar com allò que és: un acte important en la seva vida i en la nostra”.

“Tots, uns i altres, podem haver tingut el nostre particular incendi, la nostra pèrdua, la nostra derrota”.

“La llibertat és possible i, per sobre de tot, cal que la trobem a dintre nostre”.

“No és el nostre estatus, ni els nostres diners, els que ens han d’identificar, sinó la nostra pròpia nuesa, la de ser com som”.

… per posar-ne només quatre exemples.

El regal va ser abans-d’ahir —data especial de l’11 de l’11 del 22— en el transcurs de la primera reunió de BDN ESCRIU, un cop constituïda ja en nova Associació d’escriptores i escriptors badalonins. Vaig recordar aleshores, i així vaig explicar-li a la Gemma, que durant la mili havia fet amistat amb un company que també era aficionat a l’astrologia; i que una vegada va fer-me una carta astral, de la qual vaig entendre ben poca cosa. “El servei militar havia servit sovint per trobar els nostres iguals”, va reflexionar ella.

En una setmana intensa, la passada, plena d’esdeveniments importants per a mi, serà aquest regal una premonició d’alguna cosa positiva? La mateixa nit a casa jo, neòfit en la matèria, vaig posar-me a llegir Les rodes del Zodíac (crec que no havia enllaçat mai dos llibres seguits del mateix autor). I, per la seva prosa àgil, amena, instructiva i divertida alhora, amb les vint-i-cinc o trenta primeres pàgines ja em trobo atrapat del tot dins d’aquestes Rodes. Veurem cap a on em conduiran…