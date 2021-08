El Masnou d’en Pere Pujadas

29 d’agost de 2021

—Ja poden passar, ja…, que és obert!

La senyora havia sortit expressament al carrer en haver observat des de dins que algú mirava per entremig del vidre glaçat de la porta d’entrada. L’estil islàmic de l’exterior de l’edifici ens havia cridat força l’atenció. “Casa de Cultura”, deia la placa de fora. I tot i semblar tancada per la poca llum que es veia a l’interior, la dona encarregada, molt amablement, ens va convidar a entrar-hi.

Un cop dins, rebem l’explicació detallada sobre els antics propietaris de la casa (Sensat-Pagès) i pel que fa als múltiples detalls de la seva decoració modernista. Ja posats en antecedents, passem a veure les dues exposicions que s’hi presenten: a la planta baixa, i per anar fent boca, una de fotogràfica (col·lectiva) centrada en la temàtica de les olors. Tot seguit, pujant al primer pis per la doble escalinata —estreta i de dos trams— amb barana d’aspecte de balustrada, accedim a les dues sales de dalt on gaudirem del plat fort de la visita, els quadres d’un senyor, de nom Pere Pujadas Roig (1920-2005).

Descobrim un pintor i decorador industrial d’ofici que va evolucionar —durant la segona meitat del segle XX, de forma autodidacta— cap a la pintura com a art, adoptant bàsicament l’estil impressionista. A base de taques de colors (fóra en pastels, olis o aquarel·les) arriba a captar la llum i l’atmosfera singulars del seu entorn, paisatges i racons que atrapen la mirada de l’espectador. Un pintor del Masnou que estimava el Masnou. També es fa del tot evident com aquest poble estima el seu pintor; que se sent agraït amb la donació de diverses obres seves a l’Ajuntament per part dels hereus de l’artista, muntant una exposició d’homenatge amb una selecció del seu llegat dins d’aquesta fabulosa Casa de Cultura…, que l’atzar i la bona voluntat d’una persona ens han volgut mostrar.

Imatge: Fotografia del quadre “El Miliu dels ous” (pintat l’any 2000).

Pere Pujadas Roig

Casa de Cultura (el Masnou)