El Masnou (3)

20 de juny de 2022

Juny: la forta calor no havia fet encara acte de presència, quan jo recorria la part alta del Masnou. Un carrer estret i una mica costerut. M’aturo davant d’una casa, perquè allà unes flors —diria que roselles— semblen assajar un ball de festa. Ha passat el maig, mes de les flors per excel·lència, i avui és el dia primer d’aquell que anunciarà l’estiu; així que maig, per tant, continua exercint amb autoritat la seva influència. La casa és vella però exquisida, i el seu petit jardí —a tocar del portal mateix— hipnotitza la meva mirada. La senzillesa domina el conjunt: tan sols una paret blanca, o més aviat tirant a gris, teló de fons perfecte per tal que destaquin les tiges. Crescudes, en totes les direccions possibles, al ritme d’un concert caòtic: recte cap amunt, a esquerra i a dreta, o fent alguna giragonsa per mirar a terra. Flors obertes, o capolls encara tancats… És l’alegria de les formes i dels colors, dels verds sempre suggerents i d’aquest vermell encisador.

Olympus E-M5MarkII: ISO 250 LF 80 mm f 4,7 v 1/640 s