2 d’agost de 2024

Recorria jo, pel setembre de l’any passat, les parades de la Setmana del Llibre en Català, al Moll de la Fusta de Barcelona, quan vaig aturar-me davant d’un estand de l’Associació LLegir en Català, la qual aplega diverses editorials independents. Situada al costat d’altres novel·les de suspens, va cridar-me l’atenció una de la Isabel-Clara Simó de títol La Sarbatana, que vaig comprar i gaudir (com era d’esperar) al cap de ben poc.

—Has llegit res de la Biblioteca Clandestina? —va preguntar-me la venedora, mentre pagava—. Aquesta editorial està especialitzada a editar títols que, per un motiu o un altre, han quedat injustament oblidats.

I en dir-li que no, va posar-me’n dos o tres al davant, amb la intenció de regalar-me’n un.

—Tria el que vulguis, que t’agradarà.

I així va ser com vaig entrar en contacte amb l’univers de l’escriptor anglès, d’origen rus, Israel Zangwill, perquè va ser El gran misteri de Bow el llibre que finalment va anar a parar al meu cistell, fent companyia al de la Clara.

Per ser exactes, però, la presa de contacte amb aquesta original novel·la negra ha estat aquest estiu, i haig de dir que —tot i no ser un gènere que llegeixi habitualment— m’ho he passat d’allò més bé. Zangwill —que va viure entre els segles XIX i XX (coetani d’Arthur Conan Doyle)— va ser també un escriptor d’èxit. Però, per contraposició a les atmosferes de terror dominants en les novel·les d’Edgar Allan Poe, la seva incursió en el gènere va plantejar-la des d’una perspectiva més realista i psicològica dels personatges i, sobretot, amb força dosis d’humor i de fina ironia.

El gran misteri de Bow (escrit el 1891) narra un crim comès en una habitació tancada —o sigui, de difícil resolució— i no està exempt de misteri, sospitosos, judicis, baralles i empresonaments; ni d’uns personatges estrambòtics, si més no peculiars. Com no podia ser d’altra manera, compta igualment amb un final inesperat. Tampoc no hi falten les enveges, la relació amorosa, algun malentès… I hi destaca la crítica social a època en què la gent encara circulava en cotxes de cavalls i els llums de gas intentaven il·luminar els carrers foscos i humits del districte londinenc de Bow. Un decorat on la típica boira arriba a adquirir en algun moment de la novel·la el rang de protagonista.

En resum, un llibre enginyós i divertit, per intentar fer de detectius i per gaudir de la bona literatura; també per poder assegurar que la meva visita a la Setmana del Llibre en Català va ser del tot profitosa.

