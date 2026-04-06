El Dia de la Mona…, del seixanta i poc.

6 d’abril de 2026
Ahir al vespre, la meva germana va enviar-me per WhatsApp una foto antiga, en què estem tots dos davant d’un tros de mona, a punt de ser cruspida. Ella, amb les seves cues i diadema, i jo vestit amb el meu etern uniforme de col·legi. «Però, no te’l treies mai?», em pregunta. «Es veu que no.», li dic.
He passat les últimes hores pensant en aquesta fotografia (per cert, una imatge d’uns quants anys abans que l’home trepitgés la Lluna), imaginant-me el pare, jove, no gaire més enllà de la trentena, donant-nos indicacions perquè somriguéssim a la càmera; mentre, potser, la mare ens mirava des de la cuina, alhora que l’àvia es menjaria un tros de mona dolça d’amagat, saltant-se les indicacions del metge —«Un dia és un dia…», exclamava sempre. L’avi, potser en aquell moment no hi era, perquè estaria encara treballant al torn de l’autobús que conduïa.
Perquè, en aquell habitatge del carrer de Sant Miquel, al bell mig de Badalona, convivíem nets, pares i avis. Un primer pis amb aquell terra de rajola hidràulica, tal com es veu a la imatge. Sanefes de dibuixos circulars que potser van inclinar-me, ja de petit, a l’afició per la geometria…? Qui sap.
El contrallum de l’escena no pot venir sinó del pati-balcó que donava a l’interior de l’illa de cases, la majoria baixes i amb primera planta, a altres balcons i a un cel blau on, en aquesta època de l’any començaven a xisclar falciots i orenetes. Una terrassa ampla (o almenys així la recordo), on hi havia la comuna i on la mare, a l’estiu, ens rentava dins d’un gibrell d’aigua.
Torno a dins, i veig que al costat dels talls de cadascun dels pastissos hi ha la figureta d’un cérvol de plàstic. I, mirant d’esprémer una mica més la memòria, diria que les banyes eren…, desmuntables? Del que no hi ha cap dubte és que, aleshores, ja brindàvem amb cava!
