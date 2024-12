26 de desembre de 2024

Desconnectar: aquesta era la consigna principal d’una vetllada musical que el conjunt ebrenc de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries proclamava. Desconnectar del dia a dia per fer-nos submergir en Lo Misteri de Nadal, el títol de l’espectacle que ens havien preparat. Però, com si es tractés d’una maledicció diabòlica, els aparells mòbils dels mateixos artistes sonaven una vegada i una altra en el moment més inoportú. No hi havia manera que l’avi Quico, el cec, pogués concentrar-se… Tot i això, podia sempre recuperar la calma i dirigir, juntament amb el Noi —entre humor i baralles, i amb gran mestratge i saber— el recital de Nadales que havien vingut a oferir. Cançons de pessebre, de la vora del foc, villancets de tota la vida adobats amb la instrumentació brillant dels músics que els acompanyaven; el piano, a estones reconvertit en Hammond, el baix profund, les percussions precises i la guitarra del Mut, el company dispers que de tant en tant hi posava alguna falca.

Desconnectar del món exterior va ser la consigna aconseguida amb escreix per un públic entusiasta, que omplia de gom a gom l’església d’Ossó del convent de les Teresianes, als afores del poble de Jesús. «Per què tornar a sortir allà a fora, si aquí ara estem tan bé?», remarcava, ja cap al final, el mestre de cerimònies. Doncs, sí, vam desconnectar del tot per dues hores d’un vespre nadalenc, mentre absorbíem el missatge: que en les coses senzilles és on rau la vertadera importància. En això consistia, precisament, Lo Misteri de Nadal.