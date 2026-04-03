De nou, Divendres Sant

3 d’abril de 2026
Avui, Divendres Sant; un altre cop immersos en una nova Setmana Santa, enmig de —i això s’incrementa amb els anys— de contradiccions i d’incerteses, navegant entre la precarietat de molts i l’opulència d’uns quants, de no saber cap on va el futur de la humanitat. O potser ho sabem, i ens fa por de pensar-hi… Conflictes bèl·lics arreu, que —lluny d’apaivagar-se— s’incrementen en efectes i perillositat, i que resulten cada vegada més cruents. Deliris expansionistes imperials, a costa d’anorrear sense miraments pobles sencers, líders embogits, desigs de poder i de grandesa… Ahir, sense anar més lluny, un coet tripulat es va enlairar cap a la Lluna; seria això, en condicions normals, una gran gesta, la continuació d’aquell “petit pas, tot i que gran per a la humanitat”, com va dir l’astronauta fa cinquanta-set anys, però és obvi que al darrere del nou pas (o al davant; ja no cal dissimular), s’amaga l’afany de control i d’explotació de possibles recursos energètics al satèl·lit.
Malgrat tot, la Setmana Santa torna a treure el cap. Predominaran la tradició i les ganes de vacances, mentre que el sentit religiós de la celebració fa temps que el vam perdre, a part d’alguns reductes, de manera gairebé generalitzada. Primen ara els nous costums de lleure, de gresca i d’aventura; i ja no fem cabal de si avui no es pot menjar carn o cal guardar silenci (quins anacronismes!). I és també innegable que l’església ha anat acumulant mèrits per quedar-se cada cop més abandonada.
Tanmateix, anirem igualment a veure passar les processons i continuarem resant (en la intimitat) al Sant Crist redemptor, quan ens vagin mal dades; o, si més no, sempre queda el recurs ancestral d’invocar la Lluna i la seva màgia (si no és que entre americans i xinesos no la malbaraten); a veure si, entre el Senyor i l’esfera que ens orbita ens arreglen una mica aquest món.
Imatge: Sagrat Cor, al mirador de la Guardiola (La Ràpita).
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!