FINESTRA FOTOGRÀFICA

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    • 28 de juny de 2026
    Finestra oberta a Catalunya
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    De Badalona a Amposta (129) / (3)

    28 de juny de 2026

                   

    (Badalona; obra de Josep Campeny)                 (Amposta; obra d’Innocenci Soriano-Montagut)

    D’allò que amaga el títol de l’apunt se’n podria dir coincidència, inspiració paral·lela o simplement continuïtat artística. En qualsevol cas, la casualitat va fer que jo un dia, voltant per Amposta, descobrís una escultura que em remetia a la que havia vist mil vegades a la meva ciutat de naixement.

    Badalona: el 1891, l’escultor igualadí Josep Campeny crea l’obra “Nens jugant a saltar” que, després de ser presentada en exposició a Madrid, queda instal·lada com a decoració dalt d’una font d’aigua potable situada a l’inici de La Rambla, on acaba el famós carrer de Mar. Ja fa anys que la font va ser desmantellada i la icònica escultura traslladada a la punta oposada del passeig, front per front amb el carrer d’en Prim, on es troba actualment.

    Amposta: el 1936, l’escultor ampostí Innocenci Soriano-Montagut fa una representació de “El joc de la viola”, que com es pot observar recrea igualment els saltadors, en aquest cas, dos nens ampostins.

    Dues escultures de bronze, amb el mateix motiu d’escena quotidiana, el mateix dinamisme, amb idèntica simplicitat; és a dir, del tot agermanades.

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