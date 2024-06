29 de juny de 2024

No deu ser fàcil trobar una posta de Sol a les platges catalanes, en què predominen les sortides. Però l’època de l’any (pocs dies després de l’equinocci d’hivern) i l’orientació de la línia de la costa ho permetien. L’astre lluminós va anar desapareixent de la vista a tocar d’un horitzó encara líquid. Calia aprofitar-ho! Era un dia de Sant Esteve, en què les celebracions familiars quedaven amarades per la nostàlgia d’absències importants. Després de l’àpat, després de la llarga sobretaula, vam sortir a caminar per veure si, per uns moments, les retrobàvem.

Fotografia: “Posta de Sol a Cubelles”, que forma part de l’exposició col·lectiva “Mirades (10a edició)” de la Penya fotogràfica de Badalona. Una mostra just acabada d’inaugurar i que es pot veure repartida entre el centre cívic de Can Cabanyes i el passadís del pàrquing del Viver, un espai reservat expressament per a la Penya.