Comiat, des de La Ràpita

7 de març, de 2026
Ambient humit, l’hivern mira de fer les últimes fuetades. Entre bancals d’oliveres centenàries (i algunes que depassen els mil anys), les fulles mostren la seva lluentor. Múltiples matisos d’un verd brillant ressalten entre la boira, núvols baixos que baixen de la muntanya. Els cims encrespats del Montsià són aquí mateix, però recoberts d’aquesta capa blanca que avança i que els fa cada cop més invisibles.
Es respira la intensitat de l’ozó, malgrat que la boira s’espesseix i és portadora de males notícies, la d’un amic escriptor que ens ha deixat fa poques hores de manera inesperada, abans que el seu primer llibre —ja acabat— hagi pogut sortir a la llum. Les tertúlies literàries del nostre grup (consolidat a base d’anàlisi rigorosa, d’àpats i trobades) no seran iguals a partir d’ara.
Els núvols, que en altres circumstàncies serien bonics, van cobrint —a tongades macabres— les nostres vides, de forma cruel i implacable. Però al nostre amic (barceloní, ell) li agradava també la platja; i les cales de La Ràpita, les havia visitat unes quantes vegades. Gaudia, va explicar-me un dia, de les vistes immenses a la badia dels Alfacs, de la seva calma, i solia passejar per aquella passarel·la de fusta arran d’aigua… Demà, el Joan tindrà el seu adeu definitiu. Entre la pluja d’aquests dies, boires amagades i el record de les ones esmorteïdes d’una platja que estimava.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!