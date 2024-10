12 d’octubre de 2024

COLOM A SANT JERONI (romanç)

A tocar de Badalona,

entre pins i castanyers,

hi ha un edifici emblemàtic,

el nom del qual cal saber:

es tracta d’un monestir,

Sant Jeroni el seu nom és;

també de la Murtra, se’n diu,

com el bell arbre que hi té.

Dins les parets del convent

una història esdevingué,

quan un rei, a Barcelona,

ferit de daga caigué…

Tot passejant a cavall,

prop de la plaça del Rei,

el remença Canyamars

va intentar desfer-se d’ell.

Era en Ferran el Catòlic,

que espòs d’Isabel va ser;

i un repòs a Sant Jeroni

va guarir-lo a fi de bé.

Al llit rebé un navegant

d’il·lustre nom que et diré:

era Colom, no ho dubtis;

i us explicaré el perquè…

Heu de saber que el monarca

l’havia nomenat Virrei:

la Corona d’Aragó,

sota el seu comandament.

També un capitell del claustre

indica que allà, hi va ser,

entre viatge i viatge,

per demanar més diners.

Volia tornar a trepitjar

les terres d’un nou continent,

aquell que —però de rebot—

contava haver descobert:

Índies, en va dir Colom,

Amèrica, s’esdevingué.

(Que de nadius ja n’hi havia,

tots vam saber-ho després).

I, mentre el rei es curava,

amb el Cristòfol atent

a demanar més prebendes,

per acumular poder,

els monjos alerta estaven

pel que s’estava coent:

—No et cal tractar-ho amb la reina

—deia el monarca, plaent—;

»Castella, regne ben pobre,

s’apropia com si fos seu,

ordint tot d’estratagemes,

de tot allò que no té.

»Els paios, amic Colom,

van de llestos, i res més,

però els qui aporten les garrofes,

són els catalans de bé;

»que amb aragonesos cultes,

agermanats com qui més,

amb un gran esforç de segles

van prosperar del no-res.

»Castella, noi, no té un duro;

Aragó té molt més pes;

soc jo qui porta la caixa…

Però no fabrico els calés.

»En Lluís posarà els ducats,

Lluís de Santàngel, jueu,

(convers i amic valencià),

que al primer viatge ja ho feu;

»moneda que els castellans

no coneixien de res,

fins que els aragonesos

vam introduir-la de ple.

»I altres fidels, dels meus nobles

(que ells són els rics, com ja veus),

ens donaran el que et calgui,

sempre van a favor meu.

—Majestat, Altesa meva,

quedo jo en gran desconcert;

deien que tots dos muntàveu…

—Però si Vós munteu molt més!

—No és com les cròniques canten:

«… tant era tant qui manés»,

que no en deixo passar una,

perquè ella no hi pinta res.

»Però, si vols fer-la contenta,

si et plau, Cristòfol, Virrei,

fes-li igualment la pilota,

prega-li audiència després…»

Així, el valent almirall,

mogut pel consell del rei,

a l’estança de la reina

va trucar (per quedar bé).

Va caldre adular Castella

per bastir alguns vaixells més,

navegar prest com volia

i pagar als seus mariners.

És per això que Colom,

al relleu del capitell,

mostra un posat tant de murri;

perquè la pasta que a ell

li havia dat el monarca

va demanar-la un cop més

a la muller del regnat.

Però Isabel va dir: «Veré…

»… Si dependiera de mí,

nada tendríais que hacer.»

Mes el navegant ja tenia

d’altre conducte els diners.

I un nou viatge reeixia,

protegit per fra Pané,

un monjo del monestir,

posicionat d’allò més.

Així ho tindria més fàcil

per cristianitzar el continent;

la seva era missió santa,

“Colom, l’escollit per Déu!”.

I aquí la crònica acaba,

del Colom, gran mariner,

de l’estada a Sant Jeroni

per parlamentar amb els Reis.

© del poema i de la imatge: Francesc Cabiró (detall del claustre del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, de Badalona).

(crònica basada, en part, en escrits i conferències del Jordi Salat).