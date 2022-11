Ceret-Vallespir (2)

17 de novembre de 2022

Entre els molts racons singulars de la capital del Vallespir, vila d’ambient bohemi, hi ha la plaça de la Font dels nou sortidors. Es tracta d’un recinte quadrangular on conflueixen diversos carrerons del nucli antic; una plaça avui en dia atapeïda de terrasses de bars i restaurants, on gairebé ens caldria demanar permís si haguéssim de travessar per entremig de les taules, de tan juntes com estan. Tot i això, encara queda lliure un petit espai central, el de la font, la qual fa les delícies dels petits, però també dels grans, per allò de refrescant que sempre representa sentir el soroll de l’aigua caient dels brolladors, en un calorós dia d’estiu.

Imatge: vila de Ceret (agost de 2022).