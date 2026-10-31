31 d’octubre de 2026
Anant pels carrers, ens fixem en els aparadors de les botigues. Fa dies que un bon grapat llueixen garlandes que evoquen la tardor, fulles pansides, bolets i castanyes…, però també carabasses amb llum i barrets de bruixa. Entre les posicions més extremes, la dels puristes que defensen les tradicions de tota la vida i la dels qui bandegen tot rastre de pràctica autòctona, ha sorgit des de fa uns anys el terme del “Castaween”, que consisteix a combinar-les. És una manera d’aprofitar les dues opcions de la festa. Per què no ha de ser possible menjar panellets i moniatos, beure moscatell o mistela, anant disfressat de vampir o tenint la casa guarnida amb rat-penats i teranyines? Seria, per tant, el “Castaween” un exemple d’integració? Potser es podria mirar així. Cal recordar que els costums no són inamovibles, que es poden assimilar d’importats sense deixar els propis de banda.
Tot i això, tant si fem Halloween o Castanyada —o la seva barreja—, cal no perdre l’essència de la celebració. La societat tendeix a la superficialitat, en molts àmbits, i no se n’escapen les festes. I la raó de ser de Tots Sants és la mort. Volem apartar-la del nostre punt de mira, però és una realitat que, amb el pas del temps, la llista dels que se’n van supera amb escreix la dels que arriben. I un dia, per bé que no sigui agradable pensar-hi, tocarà sumar-nos a la primera.
Mentrestant, el millor que es pot fer —sigui o no abillats amb disfressa— és visitar una bona pastisseria, comprar quatre dolços i amb una copa de cava a la mà brindar pels qui vam incinerar o enterrar, que ja no estan amb nosaltres de cos, però que tenim ben presents, avui i durant l’any, i a pesar que el costum de trepitjar el cementiri sigui també cada vegada més anacrònic.
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