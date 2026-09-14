14 de setembre de 2026
A Ulldecona, a tocar de la via del tren, hi ha un vell molí d’oli. El molí, van reconvertir-lo en Oficina de Turisme. Però a la planta superior de l’edifici modernista, s’hi va habilitar una gran sala d’exposicions, diàfana, sense columnes, majestuosa. I a la dita sala, hi trobem aquests dies una bella mostra d’art: la sèrie escultòrica “Carasses”, de l’artista de La Sénia Artur Canyigueral.
La pedra de les parets del vell molí combina a la perfecció amb les escultures, també de pedra. Còdols de diferents formes i colors —de dimensions gens menyspreables— que l’autor, a còpia d’anys, ha anat buscant pels barrancs o les lleres dels rius que travessen el Montsià, el massís del Port o el Maestrat. Els selecciona, i, un cop els té al taller, els transforma i els poleix, els treballa fins a dotar-los d’aparença humana.
Circumdant el perímetre de la sala (i d’altres disposades també al mig), les Carasses de l’Artur Canyigueral recreen expressions ben variades. Resulta admirable com, amb quatre senzills talls a cada pedra, l’artista aconsegueix transmetre una emoció, un estat d’ànim: podem trobar-hi, per exemple, l’home lluna, o aquell que tan sols té una orella, l’home llaurat i l’home ingenu o l’home mut… La llista és interminable.
Les Carasses exposades no són simples obres d’art, sinó reflexos de la nostra pròpia ànima. Són obres construïdes amb pedra inerta, però summament vives. Perquè, mentre el visitant —en la semifoscor que donen els cortinatges opacs dels finestrals del molí— passa revista a cadascuna de les obres, ben variades, s’adona que una multitud de gent estàtica l’interpel·la. I fa la sensació que, en qualsevol moment, totes aquestes cares es posaran a parlar, a gemegar, riure, o plorar, segons el cas; a saludar a qui les observa, o fins i tot a començar a discutir entre elles. I queda com hipnotitzat per les mirades que el travessen, com en un somni fet de preguntes que no se sap qui les respondrà. Només el brogit instantani d’un tren que passa a gran velocitat farà que retorni al present de la sala…, de la primera planta, de l’Oficina de Turisme d’Ulldecona.
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