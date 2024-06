Caldes de Montbui (3)

21 de juny de 2024

A la Finestra Fotogràfica tenim, com és lògic, debilitat per les finestres. Contenen l’enigma de voler saber què passarà allà fora. Les finestres tant poden ser una frontera, un haver de quedar-te a l’interior, o una invitació a la descoberta; poden deixar passar la llum de l’exterior o també ser com una llanterna de la nostra curiositat, de la imaginació. En tot cas, una finestra ens aboca a trobar —més enllà de l’àmbit conegut— un indret on dipositar una esperança, un desig o, simplement, que ens proporcioni el plaer de la contemplació.

Imatge: Caldes de Montbui (fragment d’una porta del carrer que deixa entreveure una balconada; retall que bé podria passar pel d’una finestra).