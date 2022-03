Caldes de Montbui (2) – La Festa de l’Olla

23 de març de 2022

La pluja intermitent no va impedir, el passat diumenge, que la gent s’aplegués al voltant de l’olla (diuen) més gran de Catalunya: 1500 litres d’aigua termal, la qual ja es recull a 72 °C (tres quarts de la feina feta), i llegums d’aquells que a tothom encanta: racions de cigrons amb botifarra —cuites amb llenya— acabaven a les mans dels assistents a la festa, després d’una estoneta de cua. Una festa en què, a més de jocs infantils, paradetes d’antiquaris i galeries d’art obertes de bat a bat oferien un bon complement per arrodonir la visita.

Caldes de Montbui és un poble entranyable. Un lloc per deixar-s’hi caure de tant en tant, tot i que no hi hagi festa. Tan sols cal passejar-hi amb tranquil·litat per redescobrir racons ja apresos: la Font del Lleó, les Termes Romanes, els seus balnearis modernistes, les botigues de llaminadures…, la Riera i els seus horts, la imponent vista a la muntanya. Un lloc, també, més que adient per poder-hi respirar catalanitat.