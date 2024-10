20 d’octubre de 2024

Un nou matí de diumenge. Deixem enrere Tortosa, enfilant la carretera en direcció al nucli de Bítem. Sis quilòmetres, tan sols, separen el poble de la capital del Baix Ebre. Gairebé amb els carrers buits, tota la gent resulta estar aplegada al poliesportiu, atapeït de carpes d’una fira multisectorial. Totes les activitats comercials del poble hi són representades. Ambient animat, on tothom sembla que es coneix. A fora, al costat de l’edifici, es concentren cotxes antics en una esplanada; alguns sis-cents i escarabats, el Renault-8 de quatre fars davanters (aquell que a mi tant m’agradava…); hi destaquen, però, un Opel funerari i un Jeep anglès dels anys seixanta, conduït per una noia tatuada.

Per un camí de terra amunt, anem abandonant a peu la zona d’aplecs i cases. La música i el so dels motors van donant pas a la quietud. Tortosa és una ciutat tranquil·la i agradable; Bítem (en condicions normals) supera amb escreix la calma; però, ara, enmig d’aquests camins pedregosos, envoltats de l’aroma ataronjat dels mandariners, de garrofers de tronc retorçat i algun o altre xiprer que protegeix les terrasses, el silenci es va fent absolut. Ni el vent (inexistent avui), gosa trencar-lo. Mentre caminem, una calor temperada va escalfant la musculatura de cames i d’espatlla; el Sol de finals d’octubre encara és prou valent, aquí, entre els camps dels marges de l’Ebre. Un riu que des d’on som ara no es veu, però els seus efectes són ben a la vista: extensions inacabables de fruiters, d’on sobresurt de tant en tant alguna palmera esvelta, tal com un far que fa de guia. Al fons, la serralada dels Ports arrodoneix un decorat perfecte.