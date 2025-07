Benifallet

7 de juliol de 2025

Enmig d’aquesta onada de calor d’un juliol que sembla agost, el passeig de Les Moreres, a tocar de l’Ebre, projecta la seva gran catifa d’ombra benefactora. Sota l’arbreda, se celebra la segona jornada del Festival UN-I-VERS, UN RIU DE POESIA, on ens trobem immersos de cos i d’esperit, i en la tanda poètico-musical del matí. Assistim a una simbiosi perfecta entre les estrofes que flueixen recitades pels poetes-rapsodes convidats i les molècules d’aigua que circulen riu avall, tranquil·les però sense treva.

Entre poeta i poeta, una bonica tonada d’acordió posa el parèntesi precís i necessari perquè l’atenció del públic reprengui, renovada, la següent intervenció. Així, cap a migdia ja, van desfilant per l’estrada els versos de SOTA LA PELL HI HA CARN, ENCARA, de la GRAMÀTICA FÚTIL, de VAPOR D’ALÈ —entre d’altres—, com a preludi de la cirereta del pastís: el recital que posa veu i música a l’obra de Desideri Lombarte, poeta de La Franja. Mentrestant, la mirada va recorrent també el paisatge: el riu solemne, els boscos de ribera, les muntanyes…, un entorn paradisíac que destil·la calma.

A la tarda, l’activitat poètica es reprèn; però, ara, l’enrenou d’una fira annexa fa que calgui parar més l’oïda a les paraules que brollen de l’escenari. I, ja avançada la jornada, més simbiosi sorprenent: aquesta vegada, entre uns VERSOS DESPULLATS i LA METAMORFOSI D’UNA PAPALLONA, en un duet d’excel·lència. SEXTINES PER A VATROS i QUIETUD ENTRE ONATGES tanquen el recital.

En poca estona, s’anirà fent de nit, quan d’entre bambolines apareixeran unes belles flors metàl·liques, resplendents i delicades, com a trofeus dels Primers Jocs Florals de l’Ebre. Després, el convit de cava i el piscolabis, les actuacions musicals de la cloenda…

Ja tot recollit, el passeig de Les Moreres recupera la seva aparença habitual, la d’un agradable indret a tocar del riu, tranquil i quasi solitari, però que esperarà amb delit —segur— l’edició de l’any que ve.