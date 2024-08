Barcelona (66) – … 2040

13 d’agost de 2024

París 2024; Los Angeles 2028… Barcelona 2040?? Això és el que acaba de proposar el grup municipal del Partit Popular, postular-se per organitzar uns nous Jocs Olímpics a la ciutat. Una proposta, si més no, sorprenent. Perquè Barcelona ja en va fer uns, de Jocs, que en molts aspectes van ser innovadors i modèlics, cosa que seria una bona carta de presentació. Però molta gent coincidirà a dir que la capital de Catalunya té en aquests moments altres prioritats, les quals no semblen del tot assumides pels governants: la principal —i que podria englobar-les totes—, retornar la ciutat a la gent, als ciutadans que hi intenten viure sense tenir la sensació d’estar en un lloc envaït per turistes, sense haver de pagar lloguers prohibitius que els expulsa cap a altres poblacions llunyanes, amb un trànsit racional i endreçat i una contaminació (atmosfèrica i acústica) ben controlada. Mesures que, algunes de les quals, haurien de ser aplicables també a tota l’àrea metropolitana.

Jocs Olímpics? Sona en aquests moments a fer volar coloms, a una ocurrència de partit o a no tenir cap més idea raonable; a menys que interessos amagats hagin fomentat la iniciativa. Veure’m la cosa com segueix, si és que de veritat avança.