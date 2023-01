Barcelona (56) – El Nou Any xinès

21 de gener de 2023

Demà comença el Nou Any xinès, el del conill, però a Barcelona la festa ja ha arrencat avui, últim dia del tigre, per donar pas a la celebració de Cap d’Any. Serà concretament el 4721, ja que el calendari xinès es remunta a vint-i-set segles abans de l’era cristiana. A més, l’horòscop xinès no es compte per mesos, sinó per anys, i a cadascun li correspon el nom d’un dels dotze animals que van presentar-se a la crida de Buda (el meu horòscop occidental és sagitari, però podria dir també que el meu xinès seria el mico).

Una gentada s’ha aplegat avui al passeig de Lluís Companys de Barcelona per seguir la festa. Música, danses, color i gastronomia, sota l’Arc de Triomf i un sol radiant —el bon temps s’ha aliat amb l’espectacle—; i, sobretot, diversió i cares alegres de la comunitat xinesa que ens envolta i que ha fet un gran desplegament de mitjans per celebrar el Nou Any. Moltes felicitats! I que ens resulti profitós a tots plegats.