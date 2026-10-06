Badalona, una ciutat de contrastos (130)

6 d’octubre de 2026
Badalona és una ciutat de grans contrastos; on les sortides de sol i les postes regalen sovint imatges inimaginables, i on la més absoluta calma d’un matí de diumenge, amb la visió de les barques de la platja o el pas pels carrerons antics de l’època romana conviuen amb el brogit del nucli urbà. Veient la pau que desprèn aquesta albada —al bell mig del barri mariner—, res indica que, ben a prop, una empresa contractada per l’Ajuntament es dedica a talar tot un enfilall d’arbres adults d’un dels carrers principals del centre, i n’elimina qualsevol vestigi de color verd, perquè —quin contrasentit!— fa obres per “pacificar la zona”.
Badalona és una ciutat treballadora, en què abans una indústria forta la col·locava en primera línia del mapa europeu. L’aire és ara molt més net que dècades enrere, perquè hi prima el comerç, però la concentració d’oferta arracona mercats municipals i les botigues de barri. En tot cas, duu a les venes la cultura popular, les tradicions, el teatre, la literatura, les belles arts…, i moltes Entitats fan un immens esforç diari per mantenir viva la flama de la creativitat, i incrementar-la; però no disposen d’equipaments decents que sostinguin tal impuls. Amb un Ajuntament que hi rema a la contra, és una tasca inútil demanar qualsevol ajut de qualitat.
Badalona és estimada per la gent que hi ha nascut, o que hi ha viscut tota la vida. Una ciutat que ha volgut preservar de sempre la seva identitat, malgrat el perill constant de diluir-se en el potencial d’una Barcelona massa propera. Però també hi ha gent que no sembla voler-la; o, si més no, la vol sotmesa als interessos immobiliaris, a costa fins i tot de pretendre construir pisos dins d’un parc únic i històric, protegit teòricament, però que veu retallat un cop i un altre el seu patrimoni vegetal. I molta gent, massa, prefereix l’opció política populista que fa possible tals barbaritats,
Badalona, malgrat tot, mira de tirar endavant i sobreviure; a pesar d’aiguats que embussen clavegueres i pinten de marró la seva platja magnífica, malgrat tardeos propagandístics i decoracions de Nadal sense sentit i anticipades, malgrat obres irracionals, malgrat l’al·lèrgia dels dirigents al verd urbà, i, sobretot, malgrat l’alcalde que pateix, qui només té l’interès d’alimentar el seu ego. A Badalona hi ha molta gent que malda per capgirar tendències destructives, gent que de veritat s’estima la ciutat i que no tan sols ho fa només de boca.
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