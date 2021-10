Badalona (92) – “El follet dels llibres”

10 d’octubre de 2021

Quan la llibreria “Daina” va deixar d’existir (ja l’any 2006), convertida en runes —igual que tota una illa de cases— per les obres de l’estació de metro Pompeu Fabra, a Badalona vam prendre un espai intel·lectual de referència. El seu doble aparador (fent cantonada amb els carrers Martí Pujol i Anselm Clavé) actuava com un potent imant que, enganxats durant una bona estona contra el vidre, ens oferia un petit tast de tot el seu món interior. Un lloc que, més que una botiga, era una mena de santuari de saviesa, on era possible trobar llibres de pràcticament qualsevol tema. Si a la planta baixa no es trobava el volum desitjat, recordo que les dependentes baixaven al soterrani i, miraculosament al cap d’una estona, tornaven amb la nostra comanda a les mans.

A la llista de desaparicions s’hi va sumar uns cinc anys més tard la llibreria “Al Vent”; un establiment també emblemàtic del carrer Sant Joaquim, que suposava sempre una parada obligatòria de camí cap a la Rambla, per poder olorar i tastar les seves propostes, normalment innovadores.

Últimament ha estat “El Full”, del carrer Guifré (aquest cop per jubilació del Sr. Isidre Sala), després de gairebé quaranta anys al peu del canó recomanant les millors obres, a part d’oferir una sala d’art per exposicions i presentacions al pis de sobre i d’altres iniciatives culturals. El Full no ha tingut continuïtat en el negoci; i tot passant-hi pel davant i veure abaixada la seva persiana de ferro, a través de la qual encara es poden veure les seves prestatgeries a mig buidar, emergeixen aquells sentiments de pena i de nostàlgia.

Malgrat tot, es diria que hi ha un follet: un petit ésser que sembla vetllar perquè els lletraferits del nostre entorn no estiguin orfes. A més de l’omnipresent cooperativa “Abacus”, que ja fa uns quinze anys que rutlla, la petita llibreria Saltamartí (amb més o menys igual bagatge que el gegant esmentat), situada a Canonge Baranera als baixos d’una casa antiga en ple centre del nucli mariner, va agafant el relleu de lloc de referència de la ciutat. El llibre de proximitat, el consell expert i les presentacions d’autors “km 0” podria dir-se que configuren el segell de la botiga.

També tenim “Lagaia Books”, a l’avinguda Martí Pujol: un acollidor espai de llibres de 2a mà, on es poden fullejar i adquirir per molt pocs euros tresors antics, tresors de sempre, tot envoltant-nos del so d’una música ambiental de fons i a recer de l’amabilitat de les persones que la regenten.

Per últim, “Somnia”, també al carrer Guifré —molt a prop d’on era El Full—, és la més recent de totes. Una llibreria especialitzada en els autors de la seva pròpia editorial (Célebre) i en els gèneres més populars…

Així que el nostre petit follet convida a triar i remenar de la parada. Mentre manté viva la flama del gremi llibreter i possiblement treballa per tal que la preuada oferta literària i cultural de la ciutat no deixi ni un moment de respirar.

Imatge: “El follet dels llibres” (escultura d’Eulàlia Monés, a l’aparador de la llibreria Saltamartí).