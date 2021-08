Badalona (90) – La pau d’agost

12 d’agost de 2021

Passar l’agost a Badalona resulta una experiència singular. El brogit habitual de la ciutat queda interromput de sobte —i més encara en aquesta setmana del mig en què ens trobem— per una pau sobrevinguda. A més, la forta calor i la xafogor quasi constants d’aquests dies incrementen la sensació de la calma, el pas el tornen lent, i fins i tot el volum de les converses sembla baixar algun decibel. El fet de no haver-hi massa trànsit pels carrers convida a caminar més pausadament, a observar racons i indrets amb una altra mirada, a descobrir formes i detalls que ens havien passat desapercebuts… Realment, quedar-se durant l’agost a la ciutat comporta, a part d’algun petit inconvenient logístic, molts avantatges; és qüestió només de deixar-se portar pel dia a dia, sense planificacions ni presses. Anar mirant arreu la poca gent com passa, mentre assaborim un gelat a la Rambla o revisitem el guardià del Pont del Petroli, el mico de l’anís, que aquests dies, pobre, té la closca una mica reescalfada!

Imatge: Carrers de Sant Francesc d’Assís i a continuació del Temple, amb l’església de Sant Maria al fons i el centre cultural El Carme en primer terme, el qual, com es pot veure, acull des de fa uns mesos la campanya anti-Covid.