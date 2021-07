Badalona (89) – Siluetes

1 de juliol de 2021

De vegades només cal mirar per la finestra per disposar de la bellesa concentrada. No fan falta tampoc gaires elements: en aquest cas, quatre terrats, un arbre mort i una palmera, alguns núvols empesos pel vent suau de tarda, o de capvespre més aviat. Una oreneta que passa xisclant i de pressa, no sabem si contenta del bon temps, si preocupada pel menjar, si delirosa d’acaronar les seves cries. Un instant fugaç de primavera que, gairebé sense voler —I això que ve, mai millor dit: —, va quedar atrapat al vol.

A la imatge, siluetes parcials del Turó Caritg i del barri de Sistrells, a mitjans d’aquest juny.