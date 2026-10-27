Badalona (131)

27 d’octubre de 2026
S’endinsava un capvespre el caminant per la frondositat del parc que va descobrir un dia. I recordava quan, temps enrere, no sabia que existia aquell indret, quan no havia experimentat encara la seva atracció màgica, gairebé irreal; i es preguntava com i quan, o qui l’havia col·locat allà, gairebé sense avisar. Abstret el parc del brogit urbà que l’envoltava, l’hivern li havia despullat l’arbreda del fullam, el llac restava immòbil, granotes i tortugues romanien en plena letargia, i, només, de tant en tant, el crit apagat d’alguna tòrtora trencava el silenci. Aleshores, va aturar-se; li va semblar que tornava a distingir la silueta d’altres dies, a la vora de l’aigua, mig amagada entre falgueres. La figura femenina, tot d’una es movia, i la seva túnica blanca ressaltava enmig de la foscor; i avançava fins al peu de les escales del pont de ferro que travessava el llac, on s’aturava, solemne i altiva mirant-lo directament a ell. La màgia de l’indret s’havia multiplicat per mil.
Fotografia: Ca L’Arnús a l’hivern (imatge inspiradora de la novel·la La noia del parc; editorial Neopàtria, 2022).
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