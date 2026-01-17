FINESTRA FOTOGRÀFICA

Benvinguts al bloc personal d'en Francesc Cabiró (un espai actiu des de 2007). El destí natural d'una fotografia és ser mostrada, i ajudar a expressar una idea o transmetre algun missatge.

    • 17 de gener de 2026
    Finestra oberta a Catalunya
    0 comentaris

    Badalona (128) – Contrallum

    17 de gener de 2026

    El contrallum atrapa, és inevitable! Avancem per un camí, un carrer o per la muntanya i ens enfrontem sense pensar-ho a allò que ens ve de cara. És l’afany d’un mateix per lluitar contra l’adversitat, de guanyar la partida, d’imposar-se.

    L’escena del contrallum atrau perquè no intenta amagar res: mostra arrugues, defectes, susceptibilitats; és, per tant, molt superior a nosaltres. És potser aquest el misteri, on rau l’encant de la seva màgia?

    Formes cridaneres s’endevinen, entre els clarobscurs, ben retallades. És això que veuríem si poguéssim disseccionar la nostra ànima?

