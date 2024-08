Badalona (123) – Capvespre a Canyet

21 d’agost de 2024

Damunt del turó boscós,

camino per la flonja capa

de pinassa.

L’aire que no corre,

està encara reescalfat

pels trenta graus del migdia.

Canta una cigala, molt a prop,

però calla quan m’hi acosto.

I el silenci torna a envair l’arbreda,

si no és que passa alguna moto

a tot gas per les corbes de la carretera

o els integrants

d’algun grup de footing tardorenc,

que, alhora que corren,

van contant-se a crit pelat

mil històries intangibles.

És possible que també travessi

pel camí proper

el camió que recull la brossa

dels contenidors,

de les quatre masies que hi perduren,

malgrat que sempre passa de llarg

de la que hi ha escapada pels vorals.

Per uns instants, torna la quietud,

i respiro a fons l’aire càlid;

això sí, net i transparent, perquè ha plogut

una mica els últims dies.

Alhora, la cigala

reprèn tossuda el seu cant,

no vol abdicar del domini de l’espai

ni del capvespre.